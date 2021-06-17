بسبب فيديو.. لماذا تصدر هاني سلامة تويتر؟

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تصدر الفنان المصري هاني سلامة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعدما انتشر فيديو يغني فيه مع الفنان مصطفى قمر والفنان محمد حماقي. وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل، يغني فيه مصطفى قمر مع هاني سلامة خلال حفل زفاف نجل مصطفى قمر، بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم محمد حماقي، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، هشام عباس، حمادة هلال، محمد نور، هاني سلامة، ومحمد لطفي. وما ساهم في انتشار الفيديو هو غنائهما أغنية "أصحاب ولا بيزنس"، الذي شاركا فيه سويا، وأعاد الفيديو للجمهور ذكريات الأغنية التي كانت رائجة قبل 20 عاما. وشارك المغردون في الهاشتاج، من خلال تعليقات إعجابهم باجتماع الثنائي مرة أخرى في نفس الأغنية، وجاء في التغريدات: "عايزين نشكر الصدفة اللي حطت هاني سلامة وحماقي ف فيديو واحد، يا الله علي هاني سلامة والكاريزما التي لا تنتهي". يذكر أن الفنان هاني سلامة قد كشف منذ أيام، عن عدم وجود نية لتقديم جزء ثاني من فيلم السلم والثعبان، الذي عُرض الجزء الأول منه عام 2001، لينفي الإشاعات التي روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

