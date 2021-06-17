معركة تصريحات بين ياسمين عبد العزيز وبوسي شلبي.. ما القصة؟

أحمد عاطف (القاهرة)

نشبت معركة تصريحات بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز والإعلامية بوسي شلبي، لتتصدر تلك المنافسة محركات البحث خلال الساعات الماضية.

وبدأت القصة عندما نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو لبوسي شلبي، تتحدث فيه مع المخرجة المصرية إيناس الدغيدي خلال إحدى حلقات برنامج شيخ الحارة، وخلال الحديث أكدت أن ياسمين عبد العزيز لم تكن ناجحة خلال موسم مسلسلات رمضان عام 2020.

وخلال الحلقة أيضاً، قالت بوسي شلبي: إن الفنانة يسرا حققت نجاحاً كبيراً في ذلك الموسم من خلال مسلسل «خيانة عهد»، على العكس من مسلسل «ونحب تاني ليه» الذي قدمته ياسمين عبد العزيز، مضيفة أن مسلسل يسرا تفوق بكل المقاييس.

وسخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى الرد على تلك السخرية بطريقة غير مباشرة، وذلك عبر نشرها لبرومو حلقتها القادمة مع الفنانة ريهام حجاج، والتي تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة عقب طلاقه من ياسمين عبدالعزيز.

على جانب آخر، أكدت الفنانة ريهام حجاج أن الحلقة تم تصويرها في رمضان الماضي، وأنها ليست حلقة حديثة، وذلك بعد أن جاء في البرومو عدة تصريحات جريئة لها، حول زواجها من طليق ياسمين عبد العزيز.