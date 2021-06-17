بعد أزمتها الأخيرة.. حورية فرغلي تعود بـ «أيام وبنعيشها»

شعبان بلال (القاهرة)

بعد غيابها الطويل عن الساحة الفنية بسبب تعرضها لأزمة صحية، أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تعاقدها رسمياً على مسلسل جديد باسم «أيام وبنعيشها»، وهو ما أثار اهتمام الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت حورية فرغلي صورة لتوقيع مسلسلها الجديد عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، مؤكدة توقيع عقد مسلسل «أيام وبنعيشها»، مضيفة: «انتظروني قريباً».

وغابت الفنانة حورية فرغلي عن الساحة بسبب تعرضها لأزمة صحية تتعلق بكسر أنفها ومعاناتها من صعوبة التنفس بسبب حادث تعرضت له، لكنها أجرت عملية جراحية في الولايات المتحدة الأميركية لتعود من جديد إلى مصر وتستكمل مشوارها الفني.

ويعد فيلم «استدعاء ولي عمر» الذي تم عرضه في شهر ديسمبر من عام 2019، هو آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي.

ومسلسل «أيام وبنعيشها» ليس العمل الدرامي الوحيد الذي تشارك فيه حورية فرغلي بعد عودتها، لكنها تشارك أيضاً في فيلم «براءة ريا وسكينة»، حيث أعلنت الفنانة وفاء عامر، في وقت سابق عبر حسابها على إنستغرام، مشاركة حورية فرغلي لها في بطولة هذا الفيلم.