إذا كنت مدمن على استخدام هاتفك؟ إليك هذه النصيحة للتقليل من إجهاد العينين

هل تشعر بالقلق من صحة عينيك بسبب الفترات الطويلة التي تقضيها وأنت تنظر لشاشة هاتفك الجوال؟ يمكنك أن تجرب هذه النصيحة.

وعبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، شاركت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية "عش بصحة" نصائح تساعدك على الحفاظ على صحة عينيك.

وللتقليل من إجهاد العين الذي يحدث عند القراءة أو استخدام الأجهزة الذكية، يمكنك اتباع قاعدة 20-20-20.

ولتطبيق هذه القاعدة، يجب عليك صرف نظرك لمكان لا يقل عن 20 قدم، ولمدة 20 ثانية على الأقل.

ويجب القيام بذلك كل 20 دقيقة بحسب «cnn».

وللحفاظ على صحة عينيك، احرص على القيام بهذه الخطوات أيضاً:

* فحص العين بشكل دوري (كل سنتين على الأقل)

* حماية العين من الإصابات عند اللعب، أو عند استخدام مواد تحتوي على أبخرة سامة

* تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الخضروات الورقية

* حماية العين من أشعة الشمس

* الإكثار من شرب الماء واستخدام قطرات العين المُرطبة عند الحاجة، وذلك لتجنب الجفاف

* التحكم بالأمراض المزمنة مثل داء السكري، وضغط الدم

* الحرص على اتباع تعليمات السلامة عند استخدام العدسات اللاصقة المناسبة لنظرك

* تجنب التدخين