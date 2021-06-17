تعرف على «كعكة السلام» وعلاقتها بقمة بايدن وبوتن

ابتكرت خبازة سويسرية ما سمته "كعكة سلام" احتفالا بقمة بايدن-بوتين الرئاسية، مستلهمة الفكرة من تقاليد المطبخين الأميركي والروسي.



كُتب أعلى الكعكة باللون الأزرق الداكن عبارة "بيس أوف كيك" إلى جانب علمي البلدين ورموز لهما، عبارة عن دمية وإبريق لتحضير الشاي لروسيا وكوكاكولا وحلوى مارشميلو للولايات المتحدة.

وفي الداخل كان نصف الكعكة بنكهة العسل، وفقا للتقاليد الروسية ونصفها الآخر باللون الأحمر الغامق، الشائع في الولايات المتحدة.

وقالت أولجا جونسون، مالكة مخبز كريستي في جنيف، حيث عُقدت قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن "النية لم تكن بيع الكعكة، كانت بمثابة تذكار، لكن كان رد الفعل بخصوصها رائعا وطلب العديد من الأشخاص منها"، موضحة أنها بيعت كلها أمس الثلاثاء الأمر الذي دفعها لصنع المزيد.

وقالت جونسون، وهي مولودة لأبوين روسيين ومتزوجة من أمريكي، إنها كانت تأمل أن تكون الكعكة سببا في رسم البسمة على وجوه الناس وشعورهم بالراحة بحسب سكاي نيوز العربية.

وأضافت "كلنا نأمل أن تكون القمة سلمية ونتيجتها طيبة للغاية وإيجابية، نأمل في ذلك وأعتقد أن جنيف تريد هذا وكل العالم يريد هذا".