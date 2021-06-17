مرض غامض يصيب أسماك القرش الأبيض في ماليزيا

يحقق علماء الأحياء البحرية في مرض جلدي غامض يصيب أسماك القرش ذات الرأس البيضاء في ماليزيا، وتشير بعض التقارير المبكرة إلى أن ارتفاع درجات حرارة البحر يمكن أن يكون السبب في ذلك.

وانتشرت صور أحد أسماك القرش مع ما يبدو أنه بقع لآفات على رأسه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن التقطها مصور تحت الماء قبالة ولاية بجزيرة بورنيو.

ووفقا لــ"CNN" بالانجليزية، بعد فترة وجيزة بدأ الغواصون في جزيرة سيبادان، وهي وجهة غطس شهيرة قريبة، وفريق من الخبراء من جامعة الولاية والحكومة ومجموعات الحفاظ على البيئة، في رؤية المرض الجلدي في كل مجموعة من أسماك القرش التي واجهوها.

في محاولة لتشخيص سبب المرض، وجد الفريق أن درجة حرارة سطح البحر في سيبادان ارتفعت إلى 29.5 درجة مئوية في مايو، وهي درجة أعلى مما كانت عليه في عام 1985.

قال ديفيز أوستن سبيجي، كبير علماء الأحياء البحرية في مجموعة ريف جارديان غير الهادفة للربح:"يمكننا بالتأكيد أن نعلق ارتفاع درجة حرارة المحيط على أنه يلعب دورًا فيما نراه مع أسماك القرش المريضة في سيبادان"، مستبعدًا العوامل البشرية.

قال مابل مانجاجي ماتسوموتو، المحاضر في معهد بورنيو للبحوث البحرية بجامعة ماليزيا، إن فريق البحث حاول، لكنه فشل في التقاط بعض أسماك القرش لتأمين عينات للاختبار.

وقال مانجاجي ماتسوموتو: "إذا تمكنا من الحصول على عينات من أسماك القرش، فسنكون بالتأكيد على الأقل قادرين على اكتشاف السبب الممرض للآفات"، مضيفا أن الفريق يخطط للقيام بمحاولة أخرى في يوليو.