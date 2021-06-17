المكسيك تستعيد 34 قطعة أثرية من ألمانيا

قالت وزارة الخارجية المكسيكية الأربعاء إن المكسيك استعادت 34 قطعة أثرية، أعادها طوعا هواة جمع قطع أثرية في ألمانيا.

وقال المستشار القانوني لوزير الخارجية أليخاندرو سيلوريو إن "مواطنين ألمانيين اتصلا بسفارتنا في برلين للإعراب عن اهتمامهما بإعادة القطع الأثرية التي كانت في حوزة عائلتيهما".

وعُرضت بعض هذه القطع فى مراسم افتراضية في السفارة المكسيكية فى برلين حيث شارك وزير الخارجية مارسيلو إبرارد ووزير الثقافة أليخاندرا فراوستو عن بعد من مكسيكو سيتي.

وسلط دييجو بريتو، مدير المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ، الضوء على "الحساسية المتزايدة" في المجتمع الدولي بشأن الحاجة إلى احترام التراث الثقافي وإعادة القطع الأثرية.

وتم تسليم القطع إلى مسؤولى السفارة في مايو. وكان 28 من هذه القطع في مدينة مونهايم أم راين في غرب ألمانيا والقطع الست الأخرى في ريكلينجهاوزن، على بعد 70 كيلومترا.