روبوت جاسوس يراقب المحيطات!

عبد الله أبوضيف (القاهرة)



ابتكر علماء المحيطات روبوت فريد من نوعه، متخصص في مراقبة الأسماك في المساحات المائية المختلفة، ولديه إمكانيات هائلة في التجسس على مختلف أنواع المخلوقات البحرية، دون أن تشعر به أو تغير من سلوكها بسبب وجوده.



الروبوت الذي أطلق عليه العلماء اسم Mesobot يتميز بلونيه الأصفر والأسود، ويزن 550 رطلاً، ومقاوم للماء، وبإمكانه السباحة بحرّية عبر نظام دفع متطور يتكون من مراوح كبيرة بطيئة الحركة، لا تسبب أي اضطراب هيدروديناميكي في المياه، حتى لا تنزعج الحيوانات فتتصرف بطريقة غير طبيعية.



واختار صناع الروبوت الإضاءة باستخدام الشعاع الأحمر حتى لا تراها الأسماك، وذلك بعد أن اكتشفوا تسبب الضوء الأبيض المعتاد في هروب الأسماء أو شعورهم بالقلق منه، وهذا ما سيتيح لعلماء المحيطات معرفة المزيد عن سلوك الأسماك في الأماكن المظلمة من المحيط.



وبإمكان Mesobot من العمل لأكثر من 24 ساعة متواصلة، والوصل إلى عمق 3200 قدم، وذلك يعد طفرة في أدوات مراقبة الأسماك، ومن خلال تجربة أجراها صناع الروبوت في خليج مونتيري، اكتشفوا قدرته على المطاردة والتجسس والتخفي، بعد أن تتبع حيوانا بحريا هشا يدعى يرقات لمدة نصف ساعة وهو يبني بيتا، دون أن يشعر به أو يغير من سلوكه.



ويأمل العلماء في استخدام تلك الأداة الجديدة، في التعرف على المزيد من الأسرار في أعماق المحيطات، والتي تذهل العالم كل يوم.