عملاق جينيس المصري لـ«الاتحاد»:أعاني من نظرة المجتمع وحالتي المادية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تقييم لقب الأطول في العالم كان مسار اهتمام فريق كامل من مؤسسة «جينيس» للأرقام القياسية، لكن الرجل الأطول في العالم نفسه وهو محمد شحاته المصري بمحافظة الشرقية لم يعنيه كثيرا على الرغم من تعبيره عن سعادته لاهتمام مؤسسة دولية بالحديث معه، لكن في رأيه أن مشاكله المعيشية أهم من ذلك.

وقال شحاته لـ«الاتحاد» إن مؤسسة جينيس للأرقام القياسية تحادثت معه منذ شهر تقريبا والتقطت له صور مع شقيقته لتقييم عدة أرقام قياسية مستعينة بأحد الأطباء المشهورين في ذلك، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا يعنيه الأمر أو اللقب كثيرا، خاصة مع حالته المادية المتردية، والتي طالب بإمكانية النظر فيها لمساعدته وأسرته.

وأمل شحاته في حديثه لـ«الاتحاد» أن يتم النظر إلى حالتهم المادية والصحية خاصة مع معاناته من عدة أمراض مزمنة هو وشقيقته التي تم اختيارها كأطول امرأة في العالم، مؤكدا أن الصورة التي تم التقاطها من مؤسسة جينيس كانت منذ شهر تقريبا، لكن قصتهما خرجت للنور منذ 3 سنوات تقريبا ولا تزال معاناتهم مع نظرة المجتمع والتنمر أحيانا مستمرة.

حياة شحاته تتكون من بيت قديم يعيش فيه مع أسرته التي اكتسبت مرض العملقة منذ نشأتها، ومع حياتهم الطويلة أيضا داخل محافظة لاشرقية لا يزالون يعانون من أمراض مجتمعية أكبر، ومنها التنمر على سبيل المثال حسبما وصف شحاته، حيث لم يوفر لهم ذلك عمل مثلا، أو مهنة جيدة يمكن الاعتماد عليها.

تكريم من الأزهر

محمد العملاق برأي جينيس المؤسسة المختصة بالأرقام القياسية عالميا، كانت حياته هادئة حتى الإعدادية، فمثلا حفظ القرآن الكريم بالكامل وهو بعمر ال13، كرمه شيخ الأزهر الشريف محمد سيد طنطاوي، لكن بعدها وجد ضالته في البعد عن المجتمع «لماذا يخاف مني الناس يا امي؟»، كان هذا سؤاله الدائم الذي لم يجد له إجابة إلى الآن.

صحيا يعاني الشقيقان من التواء في العمود الفقري وأزمة في الغدة النخامية تزيد من مأساتهم، وعلى الرغم من زواج محمد بالفعل منذ سنوات إلى أنه لم يكرمه الله بالخلفة كما تمنى طوال عمره، ومع ذلك يأمل أن تتحسن الأحوال مع الوقت وأن يحصل إلى جانب شهادة جينيس على أمل أكبر في تحقيق كافة آماله السابقة بمنزل وحياة كريمة.



وأعلنت مؤسسة جينيس للأرقام القياسية حصد الإخوان محمد وهدى شحاته من محافظة الشرقية بمصر على عدة أرقام قياسية متعلقة بالجنس البشري، حيث حققت هدى (29 عاماً) 3 أرقام قياسية هي أكبر يد لامرأة على قيد الحياة (بواقع 24.3 سم في يدها اليسرى)، وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة (بواقع 33.1 سم في قدمها اليمنى)، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة (بواقع 236.3 سم).

بينما استطاع الأخ الأكبر محمد (34 عاماً) تحقيق رقمين قياسيين هما أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بواقع (250.3 سم)، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة (بواقع 31.3 سم في يده اليسرى)، ويعاني كل من هدى ومحمد من خلل في الغدة النخامية، وهو ما يؤثر على نموهما ووزنهما وضغط الدم، وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى.