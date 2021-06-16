هذه الألوان تنشر الطاقة الإيجابية في منزلك.. عليك أن تعرفها!

تلعب الألوان دورًا مهمًا في حياتنا ولكل لون قيمة كبيرة خاصة به، يمثل كل لون شعورًا أو عاطفة يتواصل معها البشر، فظل الجدران في منزلنا يعكس الكثير عنا ويؤثر على سلوكنا وتقلبات مزاجنا، حيث تؤثر ألوان منازلنا على الطاقة التي نستمدها، فهناك ألوان تثير إحساسا بالحيوية، وأخرى شعورا بالفرح والسعادة كما يمكن لألوان أخرى أن تعكس إحساسا بالوحشة والضيق وهكذا.

تعرف على أفضل 5 ألوان دمجها في ديكور منزلك يمنحك طاقة إيجابية:

الوردي

اللون الوردي يجعل صباحك مفعم بالحيوية فهو ظل مبهج، وسوف يساعدك على وضع ابتسامة على وجهك بمجرد أن تستيقظ وتفتح عينيك، وهو ما يخفف من الضغوط ويمنحك مزاجك خفيفًا.

هذه الألوان تنشر الطاقة الإيجابية في منزلك.. عليك أن تعرفها!

الأرجواني

اللون الأرجواني يمنح عقل هادئ ومريح، فالأرجواني له خصائص مهدئة للغاية ويتناسب بشكل مثالي مع أي قطعة أثاث، فالأرجواني سيجعلك قد تحب الاستيقاظ للاستمتاع بهذا الهدوء والاستجمام.

هذه الألوان تنشر الطاقة الإيجابية في منزلك.. عليك أن تعرفها!

الأخضر

لمحبي الطبيعة الذين يحبوا أن يكونون في الهواء الطلق، فإن اللون الأخضر هو الخيار الأمثل للألوان، يمكنك إضافة اللون الأخضر اللطيف أو الباستيل إلى منزلك للحصول على نفس من الهواء النقي وتذكيرك بالطاقة الإيجابية التي يمكن أن توفرها الطبيعة.

هذه الألوان تنشر الطاقة الإيجابية في منزلك.. عليك أن تعرفها!

الأصفر

هو النغمة الرقيقة والهادئة، وهو الخيار الأمثل للمشاعر السعيدة، إنه يجعل غرفتك مضاءة وتتكامل بشكل جيد مع الديكور، سوف ينير المساحة ويجعله منزلًا سعيدًا ومبهجًا مليئًا بأشعة الشمس والسعادة.

هذه الألوان تنشر الطاقة الإيجابية في منزلك.. عليك أن تعرفها!

الأزرق المائي

يمكن أن يضيف الأكوا أو الأزرق المائي سحرًا وراحة لمنزلك، إنه لون سلام وهدوء، سيضيف هذا اللون الفاتح المزيد من الهواء النقي والطبيعة إلى منزلك.