نوم صحي وعميق.. إذا عليك بتناول هذه الأطعمة

يمكن أن يساعدك الطعام في تنظيم نمط نومك والتأكد من حصولك على نوم جيد ليلاً. إذا كنت من الأشخاص الذين يبقون مستيقظين حتى الساعة 2 صباحًا أو 3 صباحًا، فهذا المقال يهمك. إن عدم الحصول على ما يكفي من النوم يجعلنا نشعر بالخمول وفي اليوم التالي نكون أقل إنتاجية. النوم شيء لا يمكننا إهماله ، يحتاج الشخص إلى قدر كافٍ من النوم يتراوح بين 6 إلى 8 ساعات على الأقل.

يعد نمط النوم المنتظم مهمًا للصحة العامة والرفاهية لأنه يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة لدينا ويقلل من مستويات التوتر. لذلك ، إليك أفضل 5 أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي قبل النوم للاستمتاع بنوم عميق وصحي.

1. اللوز :

يحتوي اللوز على كمية عالية من الميلاتونين الذي يساعد في تنظيم النوم ودورة الاستيقاظ. اللوز هو طعام خارق وصحي للغاية ويمكن تقديمه كوجبة خفيفة صحية أيضًا.

2. الحليب الدافئ :

الحليب الدافئ شائع جدًا للنوم العميق في الليل. يمكنك شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم وخلال فصل الشتاء يمكنك مزجه مع مسحوق الكركم للحصول على نتائج هضمية أفضل وزيادة مناعة الجسم. يحتوي الحليب على مركبات تعزز النوم وتساعد على تنظيم نمط نومك.

3. شاي البابونج :

علاج آخر لنمط نوم أفضل في الليل هو شاي البابونج. إنه علاج تقليدي للأرق. تحتوي عشبة البابونج على مركب الفلافونويد المعروف بخصائصه التي تحفز على النوم.

4. الجوز :

الجوز يحتوي على عدد قليل من المركبات التي تساعد على تعزيز النوم بشكل أفضل في الليل. وهي تشمل الميلاتونين والسيروتونين والمغنيسيوم. يمكن أيضًا تناول الجوز كوجبة خفيفة صحية قبل النوم أو تناوله في وقت متأخر من الليل.

5. الموز :

الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم المعروفين بإرخاء العضلات. كما أنه يحتوي على الحمض الأميني L-tryptophan ، والذي يتحول إلى 5-HTP في الدماغ. يتم تحويل 5-HTP إلى السيروتونين ، وهو ناقل عصبي مريح.