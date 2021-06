«قصر الإمارات» يُطلق مخيَّمه الصيفي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فندق قصر الإمارات الوجهة الفاخرة في العاصمة أبوظبي، عن إطلاق مخيّمه الصيفي الخاص بالأطفال من 4 يوليو ـ 26 أغسطس، والذي يتيح قضاء العطلة بطريقة مميزة تجمع بين المتعة والتعلّم، بينما ينعم الآباء والأمهات بالراحة والاستجمام.

ينطلق المخيّم الصيفي بالتعاون مع نادي The Pro Kid Sports Club الذي يتيح للأطفال من عمر 3 ـ 14 عاماً باقة من الأنشطة تشمل دروس تعلم السباحة، «الكيك بوكسينغ»، التزلج على المياه ورقص الزومبا، مع إمكانية التسجيل اليومي أو الأسبوعي من الأحد إلى الخميس. وسيتمّ تقسيم الأطفال إلى مجموعات تتناسب مع مهارات كل فئة عمرية واهتماماتها.

ويقدِّم «القصر» لضيوفه الأصغر سناً من عمر 6 أشهر ـ 5 سنوات، برنامج «الأمير الصغير والأميرة الصغيرة» بالتعاون مع معهد The Bright Mind Institute. ويشمل حصص التمارين الذهنية المتكاملة ومدتها 45 دقيقة، وتتضمن الموسيقى والأناشيد.

ويتوفر البرنامج في الأوقات التالية: 9:00 صباحاً، 10:00 صباحاً، 11:00 صباحاً، 3:30 عصراً، و4:30 عصراً.

يُذكر أن فندق قصر الإمارات أطلق برنامج We Care الذي يعنى بممارسات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية، كما يوفّر إجراء فحص «كورونا» قبل مغادرة نزلائه، مع ترتيب اختبار سريع النتيجة.