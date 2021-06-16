عيادة بيطرية في «كيدزينيا»

دبي (الاتحاد)

تعاونت «كيدزينيا» في دبي مول، مدينة التعليم الترفيهي الرائدة و«بورينا» في مجال أغذية الحيوانات الأليفة و«بوهرنجر إنجلهايم» في قطاع الصناعات الدوائية على مستوى العالم، لتأسيس عيادة بيطرية تتيح للأطفال لعب دور الطبيب البيطري.

وتوفِّر العيادة تجارب غامرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و16 عاماً، بهدف مساعدتهم على استكشاف العلوم البيطرية وسُبل العناية بالحيوانات الأليفة وكيفية الحفاظ على صحتها وسعادتها.

وأشار سيرجي براشيفيتش، المدير التنفيذي للأعمال في «بورينا» لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا إلى هدف الوصول لنحو 2 مليون طفل بحلول عام 2023، وإحداث تغيير سلوكي طويل الأمد يثري حياة الحيوانات الأليفة ومَن يحبونها.

وتمثِّل «كيدزانيا» نسخة مطابقة عن مدينة حقيقية تمتد على مساحة 7000 متر مربع وتجمع بين التعليم والترفيه، وتتيح للأطفال المشاركة بأنشطة لعب الأدوار المصمّمة خصيصاً لتنمية مهارات الحياة الواقعية، وتوسيع فهمهم لأكثر من 70 مهنة. وتركّز العيادة البيطرية الجديدة في «كيدزانيا» على احتياجات الحيوانات الأليفة لمساعدة الأطفال على معرفة البيئات والوجبات الغذائية المناسبة لها عبر تجارب واقعية، والربط بين عافية الإنسان والحيوان، والتأكيد على صحة الكائنات الحية.