جزيرة ياس.. ترفيه بلا حدود

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن برنامجها الصيفي الحافل بالبرامج التفاعلية التي تناسب العائلات والأطفال على اختلاف أعمارهم ومهاراتهم، وتستمر حتى 30 سبتمبر. وتستضيف الجزيرة مجموعة أنشطة رياضية وعروض متنوعة، لتكون الوجهة الأمثل للترفيه المفعم بالأدرينالين، وإتاحة الفرصة لتعزيز المهارات بمساعدة مدربين ذوي خبرة، أو عبر جلسات مخصّصة حسب الطلب. وتُتيح زيارة مدنها الترفيهية مجاناً والاستمتاع بمغامراتها الاستثنائية، عند حجز باقات «هوبر» وباقة دخول الأطفال.

نشاط ومرح

تُعد جزيرة ياس وجهة مثالية لإتاحة الفرصة للأطفال لقضاء صيف مفعم بالنشاط والمرح، بدءاً بالجلسات المميزة والنصائح الخاصة التي يقّدّمها مدربو الجولف في «ياس لينكس»، والتدريب على القفز الحر والتسلق الداخلي في «كلايم أبوظبي»، وصولاً إلى أفضل النصائح من مدرّبي أكاديمية الكارتينج في «عالم فيراري».

القفز الحر

يتميّز «كلايم أبوظبي» بتسجيل رقمين عالميين في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لأكبر مجال للقفز الحر وأعلى جدار تسلّق داخلي في العالم.

ويمكن لمحبي المرتفعات تحدي أنفسهم واختيار أحد جدرانه الـ 3 لاختبار تجربة مميزة للمبتدئين لمدة ساعة كاملة، مع أدوات التسلّق مثل الخوذة والأحزمة والأحذية الخاصّة. وتوفر تجربة القفز الحر للمرة الأولى للأطفال من عمر 3 سنوات فما فوق، دروساً فردية لمدة ساعة بما فيها تدريب الأمن والسلامة وشهادة في الطيران.

أكاديمية الكارتينج

تُمثّل «عالم فيراري أبوظبي» الموطن الأول لمضامير سباق الكارتينج الكهربائي في المنطقة، حيث يمكن لعشّاق المغامرة من الأطفال تنمية مهاراتهم في السباق والاستمتاع بمناورات حماسيّة لـ 45 دقيقة على المسار المميّز بطول 290 متراً، واختبار شعور الأبطال عند الفوز.

مغامرات

يمكن للضيوف الصغار من عمر 7 سنوات وما فوق اختبار مشاعر الحماس والتشويق في «المعسكر التدريبي للناشئين» و«أرض مغامرات نيلو» في «عالم فيراري أبوظبي»، والذي تم تصميمه لتحسين قدرات الأطفال على التسلّق برشاقة وخفة.

البحث عن اللؤلؤ

يحظى عشّاق الألعاب المائية من الأطفال من عمر 8 سنوات حتى 12 سنة بفرصة الاطلاع على التراث الإماراتي العريق، عبر تجربة الغوص لمدة 30 دقيقة، بحثاً عن اللؤلؤ في «ياس ووتر وورلد».

يبدأ النشاط التثقيفي بشرح لتعليمات السلامة قبل بدء الغوّاصين الصغار بجمع المحار الذي يحتضن اللآلئ، والاحتفاظ بها كتذكار.

وتُتيح لعبة «راش رايدر» التدرّب على ركوب ألواح التزلّج على الأمواج، ويمكن لعشّاق هذه الرياضة تجربة المستوى الأعلى في لعبة «بابلز باريل».

الجولف

يحظى الأبطال الصغار خلال الصيف وعلى مدار العام بفرصة الدخول المجاني إلى ملعب الجولف في «ياس لينكس» عند شراء مُرافقهم البالغ لتذكرة دخول، وذلك قبل الساعة 3:00 عصراً خلال أيام الأسبوع، وبعدها خلال عطلة نهاية الأسبوع.