تعرف على الطريقة اليابانية للتغلب على الكسل

نحن جميعًا تقريبًا نضع لأنفسنا هدفًا جديدًا أو تحدًا جديدًا بشكل دوري - ونفشل في كثير من الأحيان في تحقيقها في النهاية. وينتهي بنا الأمر إلى إخبار أنفسنا بأننا لسنا مستعدين بعد ، وأننا سنفعل ذلك الأسبوع المقبل ، والشهر المقبل ... العام المقبل. واليوم تنتعرف على الطريقة اليابانية للتغلب على الكسل.

كايزن ، أو مبدأ الدقيقة الواحدة

توجد في الثقافة اليابانية ممارسة كايزن ، والتي تتضمن فكرة "مبدأ الدقيقة الواحدة" لتحسين الذات. يكمن جوهر هذه الطريقة في فكرة أن الشخص يجب أن يتدرب على القيام بشيء ما لمدة دقيقة واحدة ، كل يوم في نفس الوقت.

من الواضح أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي مشكلة على الإطلاق لأي شخص - حتى الأشخاص الأكثر كسلاً - لتنفيذ مهمة معينة لمثل هذا الوقت الضئيل من الوقت. في حين أنك ستجد في كثير من الأحيان عذرًا لعدم القيام بشيء ما عندما تواجه تنفيذه لمدة نصف ساعة أو ساعة في اليوم ، يجب أن تكون قادرًا على الاستغناء عن أي مخاوف لمدة 60 ثانية فقط.

سواء كان الأمر يتعلق بالتدرب أو قراءة كتاب بلغة أجنبية ، في هذه الحالة ، لن تبدو المهمة قبل أن تكون شيئًا مزعجًا عليك القيام به ، بل سيكون نشاطًا يجلب لك السعادة والرضا. من خلال اتخاذ خطوة واحدة صغيرة في كل مرة ، ستنتقل إلى طريق الكمال الذاتي وتحقق نتائج رائعة.

من المهم التغلب على نقص الثقة الذي قد يكون لديك في قدراتك الخاصة ، وكذلك تحرير نفسك من تلك المشاعر بالذنب والعجز. أنت بحاجة إلى الشعور بالنصر والنجاح للمضي قدمًا. عندما تستلهم هذه المشاعر ، ستبدأ تدريجياً في زيادة مقدار الوقت الذي تقضيه في القيام بالمهمة التي حددتها لنفسك - ربما في البداية لمدة خمس دقائق أخرى فقط ، ولكن بعد ذلك سيتحول ذلك قريبًا إلى نصف ساعة ، وبعد ذلك لفترة أطول بعد ذلك. بهذه الطريقة ، يتيح لك مبدأ الدقيقة الواحدة رؤية التقدم الذي تحرزه أمام عينيك مباشرة.