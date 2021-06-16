زوجان يكتشفان إصابتهما بالسرطان في نفس اليوم

في واقعة نادرة، تعافى زوجان بريطانيان من السرطان بعد تشخيص إصابتهما في نفس اليوم وفي نفس المستشفى، حيث اكتشف داران جيبس البالغ من العمر 56 عاما، في الصباح أنه مصاب بسرطان البروستاتا، وقيل لزوجته تريسي البالغة من العمر 49 عامًا بعد ساعات إنها مصابة بسرطان الثدي، ولكن بعد 6 أشهر، تعافى الزوجان بالكامل من المرض.

وقالت تريسي: "احتمال ما حدث لا يزيد عن واحد في المليون. شعرت وكأن عالمنا ينهار..ولكن عندما عدنا إلى منزلنا، أبرمنا اتفاقًا للقتال. وتجاوزنا ذلك من خلال تواجدنا معًا"، مضيفة :"كان الأمر مخيفًا ولكن المدهش هو أننا لم نتأخر في العلاج. لقد حظينا برعاية رائعة".

فيما أكد الزوج دارن أن إصابتهما في نفس الوقت أعطتهما القوة لمساعدة بعضهما، حيث قال: "لقد ساعدنا بعضنا البعض، التشخيص المزدوج أعطانا المزيد من القوة".

وتم تشخيص إصابة الزوجين بالسرطان في 28 نوفمبر من العام الماضي في مستشفى ديربي الملكي بالقرب من منزلهما في ميكلوفر، وخضعت تريسي لعملية استئصال للثدي بشكل عاجل قبل أربعة أيام من عيد الميلاد، وتم استئصال البروستاتا لزوجها داران الذي يعمل في متجر، وفقا لصحيفة "ذا صن " البريطانية بحسب اليوم السابع.

وأخبر الأطباء تريسي بشفائها الكامل من السرطان في يناير ، بينما تم الإعلان عن شفاء داران من المرض الشهر الماضي، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.