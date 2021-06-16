محمد رمضان يتصدر تويتر.. والسبب: ثابت

شعبان بلال (القاهرة)



تصدر الفنان المصري محمد رمضان الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، بعد إعلانه عن إطلاق فيديو كليب أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان «ثابت» خلال مقطع فيديو.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية الجديدة بصورة كبيرة لتحقق في ساعتين من الطرح أكثر من نصف مليون مشاهدة، وتصدرت الأكثر تداولاً على موقع يوتيوب.



وتباينت الآراء حول الأغنية، إذا أكد بعضم أن الأغنية ستتصدر مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، بينما قال آخرون إنها على نفس النمط الموسيقى للأغاني السابقة للفنان المصري.



وفي وقت سابق، أعلن محمد رمضان في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طرح أغنيته الجديدة «ثابت»، مضيفاً، صباح الخير صحيت من النوم فتحت (الواتساب) لقيت محمد سامي (مخرج الكليب)، باعت لي كليب (ثابت) بعدما تم تلوينه في (الفينال إيديت) للكليب، وبيقولي هتنزله على اليوتيوب امتى؟



وتابع: «قلت له: والله أنا ويوتيوبي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري، قالي الجمعة أنسب وقت عشان إجازة وتتشاف كويس، قلت له: والله الشعبيين اللي زي حلاتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجة يسعدوا الناس مابيستنوش، فادخلوا على يوتيوب هتلاقوا الأغنية».



وكلمات أغنية «ثابت» للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير.