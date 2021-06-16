مع ظهور الأخضر.. متى ينتهز الفطر فرصة إصابتنا؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



اكتشفت الهند أول إصابة بالفطر الأخضر بين مصابي فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري المناعة أن الفطريات باختلاف ألوانها هي فطريات انتهازية باختلاف أنواعها وألوانها، حيث تنتهز الفرصة عندما يكون لدى الشخص مناعة ضعيفة ويحصل على أدوية مثبطة من دون استشارة طبية.



وأضاف الحداد لـ"الاتحاد" أن الإصابة بالفطريات نادرة الحدوث، ولا ترتبط بمصابي فيروس كورونا في العموم، وإنما يجب أن يكون الشخص المريض يعاني من ضعف المناعة ويحصل على مثبطات باستمرار من دون داعٍ لها ما يؤدي إلى تدمير الجهاز المناعي مع الوقت.



وأشار الحداد إلى أن مرضى السكر والإيدز هم الأكثر إصابة بأمراض الفطريات باختلاف أنواعها، حيث يجب الوقاية من ذلك عن طريق تنظيف اليد باستمرار والتهوية الدائمة للغرف وأماكن المعيشة وحتى الأماكن الصحية مثل العيادات والمستشفيات وغيرها من أماكن ارتياد المرضى والأطقم الطبية.



وأكد الحداد أن أعراض الفطريات واحدة تقريباً، حيث تظهر أعراض حمى وارتفاع لدرجات الحرارة مع إصابة الأغشية المخاطية، وآلام شديدة في الصدر وكحة شديدة، حيث يجب استشارة الطبيب مع كل ذلك وعدم الحصول على بروتوكول دوائي من دون الكشف عند الطبيب المتخصص.