بسرعة 300 كيلومتر في الثانية.. رياح شمسية "تضرب" الأرض اليوم

من المقرر أن تضرب رياح شمسية الأرض اليوم، وفقا لخبراء الأرصاد الذين يعتقدون أن كوكبنا قد يشهد "اضطرابات مغناطيسية أرضية" نتيجة لذلك.

وكشف موقع Space Weather لعلم الفلك، أن الرياح الشمسية تتحرك بسرعة تزيد عن 300 كيلومتر في الثانية. وقال الدكتور توني فيليبس، من Space Weather: "من المحتمل حدوث اضطرابات مغناطيسية أرضية طفيفة في يومي 15 و16 يونيو عندما يضرب تيار من الرياح الشمسية المجال المغناطيسي للأرض. والمواد الغازية تتدفق من ثقب جنوبي في الغلاف الجوي للشمس".

ولحسن الحظ، من غير المحتمل أن تتسبب الرياح الشمسية في المزيد من الضرر هذه المرة أكثر من الشفق القطبي، الذي يشمل الأضواء الشمالية والأضواء الجنوبية والشفق الأسترالي - يحدث عندما تضرب جزيئات الطاقة الشمسية الغلاف الجوي.

ومع تعرض الغلاف المغناطيسي للقصف بواسطة الرياح الشمسية، يمكن أن تظهر أضواء زرقاء مذهلة حيث تعمل تلك الطبقة من الغلاف الجوي على انحراف الجسيمات.

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أيضا أن عواقب العاصفة الشمسية والطقس الفضائي يمكن أن يمتد إلى ما وراء الأضواء الشمالية أو الجنوبية.

وبالنسبة للجزء الأكبر، يحمي المجال المغناطيسي للأرض البشر من وابل الإشعاع الذي يأتي من البقع الشمسية، لكن العواصف الشمسية يمكن أن تؤثر على التكنولوجيا المعتمدة على الأقمار الصناعية بحسب «rt».

ويمكن للرياح الشمسية تسخين الغلاف الجوي الخارجي للأرض، ما يؤدي إلى تمدده، فيؤثر على الأقمار الصناعية في المدار، وربما يؤدي إلى نقص الملاحة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وإشارة الهاتف المحمول والقنوات الفضائية مثل Sky.

ويمكن أن يؤدي اندفاع الجسيمات أيضا إلى تيارات عالية في الغلاف المغناطيسي، وبالتالي كهرباء أعلى من المعتاد في خطوط الكهرباء، وانفجار محطات الطاقة وفقدانها.