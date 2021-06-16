هل يتأثر الأطفال بآثار كوفيد- 19 الطويلة بعد التعافي؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشفت الدكتورة وسام محرم، أستاذ طب الغدد الصماء في جامعة عين شمس المصرية، عن تفاصيل دراسة تعدها للنشر وطبقتها خلال الفترة الزمنية من يونيو 2020 إلى 30 مايو 2021، اكتشفت فيها إصابة 63 طفلاً مصرياً بالسكري بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حيث أشارت إلى أن بعضهم لم يتعرف على إصابته بكوفيد- 19 من الأساس، إلا أنهم لديهم أجسام مضادة بالفعل.



وأضافت محرم لـ«الاتحاد» أن الإصابة بالسكري بسبب فيروس كورونا المستجد هو أمر خطير، يجب على المتعافين من كورونا أن يستمروا في قياس مستوى السكر في الدم، خاصة أن كافة هذه الإصابات تحدث للمرة الأولى لكافة الأطفال الـ63 المصابين، ومن ثم من الممكن تطبيق ذلك على كافة مصابي فيروس كورونا في العالم.



وبلغ متوسط الأعمار للفئة البحثية التي طبقت عليها الطبيبة المصرية المتخصصة 8 سنين و3 شهور، حيث كان الطفل الأصغر سناً يبلغ سنتين وشهراً، فيما بلغ عمر أكبر مريض 15 سنة و11 شهر تقريباً، مشيرة إلى أنه تطابق مع اكتشاف الإصابة بالسكري ارتفاع نسب الحموضة في السكر لنحو 30%، مع تدمير البنكرياس بشكل كامل.



ونصحت الطبيبة المصرية بضرورة تطعيم الأطفال بلقاح فيروس كورونا المستجد للوقاية، طالما تم إثبات مضاعفات الفيروس القاتل عليهم بشكل مضاعف من خلال العديد من الدراسات، مشيرة إلى أنه تم إثبات تأثر الأطفال بآثار كوفيد- 19 الطويلة ومنها الإصابة بالسكر والتأثير على الرئة وغيرها من الآثار.