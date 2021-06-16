مصادفة غريبة.. سكار المصري يدخل المستشفى مع وفاة الأسد الشهير

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

في مصادفة غريبة، دخل المستشفى الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة صاحب أشهر دوبلاج صوتي لشخصية الأسد "سكار" الشهيرة في الفيلم الكارتوني من إنتاج شركة ديزني "الملك الأسد"، وتدهورت حالته الصحية، في الوقت الذي تدهورت الحالة الصحية للأسد الحقيقي المعروف بنفس الاسم حتى وفاته في النهاية في حدث نال متابعة كبيرة من وسائل الاعلام الدولية.

وربط محبو أبو زهرة والفيلم الكرتوني الشهير بين الحدثين، متمنين الشفاء العاجل للفنان عبد الرحمن أبو زهرة والذي كرمته شركة "ديزني" على دوبلاجه الأشهر، معتبرة أنه أهم دوبلاج صوتي للشخصية التي تم تركيب العديد من الأصوات بمختلف لغات دول العالم.

فيلم "The Lion King" هو فيلم رسوم متحركة يحكي عن الشبل سيمبا الذي يخوض رحلة طويلة مع العالم والذات بعد موت والده موفاسا غدرًا على يد سكار شقيقه الطامع في السلطة في سبيل بسط نفوذه على صخرة العزة، ويعيش هائمًا على وجهه إلى أن تلوح في اﻷفق رياح تغيير الماضي اﻷليم.

عرض الفيلم لأول مرة عام 1994، وهو من أهم افلام ديزني المتحركة الكلاسيكية، ويعشقه الملايين، لذا أعيد إنتاجه وعرضه من جديد بتكنولوجيا متطورة خلال العام الجاري، وحقق نجاحا باهرا .