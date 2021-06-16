«سكاي نيوز عربية» ووثائقي «أبي كان داعشياً».. الليلة

أبوظبي (الاتحاد) تعرض قناة سكاي نيوز عربية اليوم الأربعاء، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، ملفاً إنسانياً لقضية مصير أطفال داعش الأوروبيين، في وثائقي خاص من إنتاجها بعنوان «أبي كان داعشيّاً». عرض أوّل وتطرح القناة في العرض الأوّل لهذا الفيلم الحصري الذي يُبثّ عبر شاشتها، سؤالاً إنسانياً حساساً عن قضية مصير أطفال داعش الأوروبيين العالقين في المخيمات في شمال شرقي سوريا. هم أطفال أبرياء، يحملون جنسيات أوروبية، قاتَل آباؤهم في صفوف داعش.

وُلد معظمهم في سوريا خلال سنوات الحرب، واليوم هم متَّهمون ومرفوضون من بلدانهم الأصلية بسبب المخاوف الأمنية وجرائم آبائهم. مخيّم «روج» تتنقل كاميرا الفيلم بحثاً عن مصيرهم من المخيمات في سوريا إلى مدن أوروبية، حيث لا تزال عائلاتهم تنتظر عودتهم من الجحيم. استمر العمل على الفيلم لأسابيع طويلة، حتى تتمكَّن «سكاي نيوز عربية» من دخول مخيّم «روج»، وإجراء مقابلات مع الأطفال وأمهاتهم.

وفي المدن الأوروبية، التقى فريق العمل مع محامين واختصاصيين نفسيين وسياسيين. أسئلة مستعصية يعرض الفيلم الجدل الدائر بين اعترافات الأمهات بالخطأ، ومناشداتهن لدولهن بقبول عودتهن ومحاكمتهن من جهة، ومخاوف الحكومات من خطر إرهابي كامن لا يمكن القبول بعودته من جهة أخرى.فهل يصحّ تحميل هؤلاء الأبناء الأبرياء وزرَ آبائهم؟ وهل من حق أي أحد فصل الأبناء عن أمهاتهم؟ أسئلة كثيرة مستعصية يطرحها الفيلم الجديد، ويبحث عن إجاباتها.

يُذكر أن الفيلم هو ضمن سلسلة وثائقيات «سكاي نيوز عربية»، وتم تصويره في سوريا وفرنسا والدنمارك وألمانيا.https://we.tl/t-G3XEXz41G4