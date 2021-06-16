تاج محل الشهير يفتح أبوابه مجدداً أمام الزوار

فتح مزار تاج محل الهندي الشهير أبوابه للزوار اليوم الأربعاء مع إسراع الهند، التي ما زالت تعاني من موجة ثانية شرسة من تفشي مرض كوفيد-19، برفع القيود من أجل إنعاش اقتصادها.

وكان المزار، الذي يرجع تاريخه للقرن السابع عشر وبناه الإمبراطور المغولي شاه جهان في مدينة أجرا الشمالية، قد أُغلق في أوائل أبريل عندما فرضت الهند إجراءات عزل عام صارمة في محاولة لاحتواء الجائحة التي ما زالت تودي بحياة الآلاف يوميا.

وقال برابهو سينغ قاضي مقاطعة أجرا إنه لن يُسمح بتواجد أكثر من 650 زائرا في أي لحظة داخل المزار. وعادة ما يجتذب المزار ما بين سبعة ملايين وثمانية ملايين زائر سنويا بمتوسط 20 ألف زائر يوميا.

وسجلت ولاية أوتار براديش التي تضم مدينة أجرا 270 حالة إصابة جديدة الليلة الماضية و56 وفاة بالمرض. وهي من الولايات الأكثر تضررا في الهند من حيث إجمالي الإصابات.

وعاودت مزارات أخرى مثل الحصن الأحمر وقطب منار في نيودلهي فتح أبوابها أمام الزوار اليوم الأربعاء رغم التحذيرات من أن عودة التجمعات والحشود الكبيرة في المدن الرئيسية تهدد بقفزة جديدة في الإصابات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 62224 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ساعات الليل، وهو ما يزيد قليلا عن اليوم السابق لكنه أقل بكثير من الذروة المسجلة في مايو التي تجاوزت 400 ألف إصابة يوميا.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ حاليا 29.63 مليون في حين يبلغ مجمل الوفيات 379573 بعد تسجيل 2542 وفاة خلال الليل.



