جوجل تتيح ميزة جديدة خاصة بالرسائل

طرحت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، ميزة جديدة لمستخدمي نظام أندرويد، ستتيح تمييز رسالة بنجمة على تطبيق الرسائل بنظام أندرويد لتتبع ما هو مهم والعثور على الرسائل بسهولة لاحقًا دون الحاجة لتمرير جميع المحادثات.

وأوضحت جوجل - في منشور على المدونة الخاصة بها أن السبب في ذلك وجود الكثير من الرسائل من العائلة والأصدقاء والزملاء وغيرهم، وبالتالي من السهل أن تضيع المعلومات، ولكن مع إتاحة تلك الميزة يمكن للمستخدم تمييز رسالة بنجمة على تطبيق الرسائل لتتبع ما هو مهم والعثور عليه بسهولة لاحقًا.

وحول آلية تفعيل تلك الميزة يجب على المستخدم النقر مع الاستمرار على الرسالة التي يريد تمييزها، ثم تمييزها بنجمة.

وفي حالة الرغبة في الوصول إلى الرسالة مرة أخرى فقط النقر على الفئة (المميزة بنجمة)، ومن المقرر طرح ميزة الرسائل المميزة بنجمة على نطاق أوسع خلال الأسابيع القادمة.