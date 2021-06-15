إليك 9 عادات صحية لمساعدتك في التغلب على الأرق

ترغب بالتغلب على الأرق؟ إذاً، تجنب التوجه إلى الفراش إلا عندما تشعر بالنعاس. وما هي الخطوات الأخرى التي يمكنك اتباعها للنوم بشكل جيّد؟



ويعاني بعض منا من الأرق ليلاً، ولذلك، إليك بعض العادات الصحية التي يمكنك الالتزام بها لمساعدتك في أخذ القسط الكافي من النوم، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للمنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر موقع "تويتر".

9 عادات صحية للتغلب على الأرق:





*لا تتوجه إلى الفراش إلا عندما تشعر بالنعاس

*تجنب النوم خلال النهار

*تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم

*مارس الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ومن الأفضل أن تقوم بذلك قبل النوم بـ5 ساعات

*تعوَّد على النوم والاستيقاظ بموعد ثابت

*تجنب التدخين

*امتنع عن الكافيين لـ6 ساعات على الأقل قبل النوم

*تجنب استخدام المهدئات والمنومات إلا في حال وصل وصفها الطبيب لك

*ابتعد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم