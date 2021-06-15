بالصور.. زوجان من أستراليا يحولان سيارتهما إلى منزل متنقل

قام "بايلي وجيسي" زوجان من أستراليا بتحويل سيارتهما إلى منزل أحلامهما على عجلات، لإكمال رحلة كاملة حول أستراليا بحرية، حيث يعد السفر هوايتهما الأولى، حيث استغرق تحويلها ثلاثة أشهر لضمان استخدام المساحة الصغيرة بأفضل طريقة ممكنة.

بالصور.. زوجان من أستراليا يحولان سيارتهما إلى منزل متنقل

وقال بايلي وهو طالب جامعي يدرس العمل الإجتماعي لصحيفة ديلي ميل: "كل ما كان لدينا هو مرتبة في سيارتنا، وموقد صغير، وألواح تزلج على الماء، ولكن دون كهرباء، ولا مظلات، ولا إنترنت، وقد أحببنا ذلك.. إنه شيء يتعلق بالتواجد في الطبيعة، بعيدًا عن الأعمال التجارية، وركوب الأمواج والاستكشاف أمر لا يصدق".

وأضاف :" التحويل استغرق ستة أسابيع فقط لإكماله بين أبريل ومايو 2021 بتكلفة تقريبية تبلغ 10850 دولارًا بسبب المواد عالية الجودة المستخدمة".

بالصور.. زوجان من أستراليا يحولان سيارتهما إلى منزل متنقل

وقام الزوجان بتنظيف السيارة، وإزالة الصدأ والمعادن غير الضرورية، وعزل الصوت، وسد جميع الفجوات، وقياس الخشب وقطعه، وصقل الخشب الرقائقي ودعم مقاومته للماء، وربط الخشب بالسيارة وصنع الأدراج، كما قاما بتركيب ثلاجة، وموقد، ومغسلة، وأضواء، وسرير، وأدراج، ونظام بطارية مزدوج، وعاكس، وصنعا الستائر بأنفسهم، لكن السيارة لا تحتوي على أي مرافق حمام بحسب اليوم السابع.

بالصور.. زوجان من أستراليا يحولان سيارتهما إلى منزل متنقل

وفيما يتعلق بكسب المال، سيعمل الزوجان إذا لزم الأمر ولكنهما يمتلكان أيضًا شركة ملابس لراكبي الدراجات النارية، والزوجان متحمسان للغاية لزيارة غرب وجنوب أستراليا والشواطئ.