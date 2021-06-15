شركة تستعد لطرح سيارة غير قابلة للحوادث بتقنية مذهلة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



أعلنت شركة ليدار الأميركية عن تنفيذها لتقنية جديدة في عالم السيارات من شأنها أن تقلل نسبة الحوادث، وذلك باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد التي تجعل المركبات قادرة على حساب المسافات ورؤية كل الأهداف القريبة منها.



وتحمل التكنولوجيا الجديدة اسم لومينار وهو عبارة عن جهاز ليزر يستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء للتعرف على أشكال الأشياء خلال القيادة سواء القيادة البشرية أو الذاتية للسيارة، حيث تحدد نبضات الضوء ما إذا كان المار بجوار السيارة إنساناً أو حيواناً أو جسماً ثابتاً مثل المبنى أو الشجرة، أو حتى إذا كان شخصاً من راكبي الدرجات، كما إنها تكشف العناصر المعرضة للخطر على الطريق.



ولا تستخدم تقنية لومينار جهاز تحديد المواقع GPS، ورغم ذلك يمكنها تحديد الأشياء في محيط 250 متراً وذلك للأجسام المتحركة مثل الحيوانات أو الأطفال المندفعين بسرعة على الطريق، أو 500 متر للأجسام ذات الأحجام الكبيرة والساطعة التي يسهل رؤيتها، وكل هذه التقنيات تجعل نسبة تعرض السيارة للحوادث ضئيلة جدًا وتكاد تصل إلى الصفر.



وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة أن التقنية الجديدة ستكون متاحة للعملاء مقابل 1000 دولار، مع وضع خطة قريبة المدى لخفض الرقم إلى 500 دولار فقط مع إنتاج الجيل الأول من أجهزة الاستشعار لومينار، وعقدت شركة ليدار صفقة مع شركة فولفو للسيارات حيث حصلت على أجهزة استشعار تثبت فوق الزجاج الأمامي مباشرة وتوفر مجال رؤية 120 درجة ومن المتوقع أن تظهر هذه السيارات عام 2022.



وتؤكد الشركة المصنعة أن أجهزتها ستتفوق في كل الاختبارات التي ستخضع لها برفقة شركات السيارات، فقد اعتادت هذه الشركات على اختيار أنظمتها في ظروف مثالية ولكن مع أجهزة لومينار سيكون من السهل إثبات مدى فعالية الأمان لديها حتى في أكثر الطرق سرعة، لأن أجهزة الاستشعار من ليدار قادرة على كشف كل شيء حتى في الظلام.