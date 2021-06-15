اكتشاف "بومبي صغيرة" شمال إيطاليا

عثر على مبنى روماني قديم خلال أعمال التنقيب في دار سينما سابقة في مدينة فيرونا بشمال إيطاليا فيما وصف بأنه "بومبي مصغرة".

ووقع الاكتشاف خلال أعمال التنقيب في الطابق السفلي من "سينما أسترا"، والتي تخضع للتجديد بعد أن ظلت مهجورة لأكثر من 20 عاما.

وقال المشرف الأثري في فيرونا، القسم المسؤول عن علم الآثار في المنطقة، إن المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني، "بجدرانه الرائعة، يستحضر بومبي مصغرة".

ولم يتضح بعد ما هي وظيفة المبنى، لكن الخبراء قالوا إنه نجا على ما يبدو من حريق حيث انهار السقف وظهرت قطع أثاث خشبي محترق بين المكتشفات.

وقال المشرف "يبدو أن حريقا قد أنهى حضور المجمع. وعلى الرغم من الحريق، تم الحفاظ على البيئة سليمة، مع الألوان الرائعة للجدران التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني".

وأثار العثور على حريق وإثباته دلالات بومبي القديمة، التي دمرها ثوران بركان جبل فيزوف في عام 79 بعد الميلاد. وأضاف التقرير "حدث مأساوي، في هذه الحالة حريق، وضع فجأة نهاية المجمع، تاركا آثارا".

ويأتي هذا الاكتشاف بعد أكثر من عام بقليل من العثور على أرضية فسيفساء رومانية محفوظة تماما بالقرب من فيرونا بحسب «rt».

وكان البلاط متعدد الألوان، الموجود تحت صف من الكروم، جزءا من أساسات فيلا رومانية، تم اكتشاف بقاياها قبل قرن من الزمان في منطقة جبلية فوق بلدة Negrar di Valpolicella. ويُعتقد أن الفيلا تعود إلى القرن الثالث.