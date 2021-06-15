تزوج 5 مرات.. نفوق الدب هاني في حديقة حيوان الجيزة في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

نفق الدب هاني في حديقة حيوان الجيزة عن عمر 21 عاماً بصورة مفاجئة، مساء اليوم، ما تسبب في حالة من الحزن بين العاملين والمسؤولين في الحديقة.

وشكلت وزارة الزراعة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية لجنة علمية تضم خبراء من معهد بحوث صحة الحيوان وقسم أمراض الباطنة في كلية الطب البيطري بالقاهرة لإجراء الصفة التشريحية وتحديد أسباب الوفاة للدب هاني.

ولا تزال أسباب الوفاة غير معروفة حتى الآن رغم عملية التشريح الذي أظهرت عدم وجود أسباب ظاهرية لوفاة الدب هاني الذي يجذب آلاف الزوار يومياً ويبحثون عنه بسبب تفاعله الدائم معهم.

وتزوج الدب هانى 5 مرات وترك الدببة سلوى ونيفين وسماح وحيدة دون زوج، إذ تضم الحديقة الآن 4 دببة أخرى من ذكر و3 إناث.

وأثار الدب هاني جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2013 بعد أن تسبب في نفوق 3 إناث من الدببة، وهن نبيلة وفرح ولولو من سلالة الدب الأميركي الأسود دفعن حياتهن ثمنًا للفوز بقلب الدب هاني للزواج به، وانتهى الصراع بأن لقين حتفهن في صراع عنيف بسبب الغيرة والحب.



وقالت مديرة حديقة حيوان الجيزة الدكتورة مها صابر لـ"الاتحاد"، إن وفاة الدب هاني طبيعية لحيوان مسن، موضحة أنه يجري تشريح الدب هاني من قبل لجنة من كلية طب بيطري ومعهد بحوث صحة الحيوان وحديقة الحيوان.