عيضة المنهالي.. «ما مل منك»

مراد اليوسف (دبي)

من كلماته وألحانه وغنائه، طرح الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أغنية جديدة حملت عنوان «ما مل منك»، حاملة اللون الغنائي الإماراتي العاطفي لحناً وشعراً، والذي قال في مقدمتها:

انا ما مل منك لو تملي

جسد دون النسم وش هي حياته

ولي شفتك من الفرحه اهلي

وتخنق خافقي منك عبراته

ترى التعذيب منك لو حصلي

عذاب محب ما ينقص غلاته

وقد قام بتنفيذ الأغنية في ستوديوهات دبي مع المهندس ماجد صالح الذي قام بعملية المكس والماستر، بينما قام بالعزف على آلة العود الموسيقي عبد الله البلوشي، وطرحها ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية عبر قناته الرسمية في الـ «يوتيوب».