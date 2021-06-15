كارمن بصيبص: حادث يغير حياتي في «البريئة»

القاهرة (الاتحاد)

انتهت الفنانة كارمن بصيبص من تصوير مشاهدها في أحداث المسلسل الدرامي «البريئة»، وكشفت لـ«الاتحاد»، عن أنها تجسد شخصية «ليلى»، الفتاة التي تعيش واقعاً مثالياً في حياتها وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأساً على عقب، وتواجه على إثره العديد من المآسي والمشاكل، مما يدفعها إلى البحث في الماضي وعلاقتها بالمحيطين بها لفك تلك الألغاز، المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج رامي حنا، ويشارك في بطولته تقلا شمعون، وبديع أبو شقرا.

ومن جانب آخر تنتظر بصيبص طرح فيلمها السينمائي «يونس»، والذي تشارك بطولته مع الفنان أحمد عز، وتجسد شخصية فتاة سورية التي تنتمي إلى إحدى عصابات المافيا وتطارد بطل العمل، والفيلم تدور أحداثه حول «يونس» الذي يستخدم ذكائه التكنولوجي في سرقة أحد البنوك، تجبره السرقة على الدخول في صراع دموي مع عصابات المافيا، ويناقش الفيلم في إطار الدراما التشويقية حروب المعلومات التي تتعرض لها المنطقة العربية مؤخراً، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته محمود حميدة، والأردنية ركين سعد.

كما أعربت عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول شخصية «ثريا الضاهر»، والتي تجسدها من خلال أحداث مسلسل «عروس بيروت»، وهي الفتاة الحالمة التي تنتمي إلى أسرة متوسطة الحال وتقع في حب «فارس»، الذي يتمني إلى إحدى العائلات العريقة، والذي يجسد دوره الفنان التونسي ظافر العابدين، ليقررا الزواج وتبدأ الصراعات داخل الأسرة بسبب تلك الزيجة، العمل من تأليف ميادة أدة، وإخراج فكرت القاضي، ويشارك في بطولته تقلا شمعون، ومحمد الأحمد.