بالصور.. تكريم 3 فنانات بجائزة الأدب والإبداع يثير الجدل في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

أثار تكريم 3 فنانات مصريات بجائزة البحث العلمي والأدب والإبداع من إحدى المؤسسات التعليمية بحديقة قصر البارون، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.



ونشرت الفنانات غادة عبد الرازق وسوسن بدر والإعلامية بوسي شلبي، عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صور حصولهن على جائزة صديق عفيفي للبحث العلمي والابتكار والأدب لعام 2021، في احتفالية أقيمت في قصر البارون.

وعلّقت غادة عبد الرازق على الصور التي جمعتها بالثنائي ونشرتها عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: جائزة الأدب والإبداع من الدكتور صديق عفيفي مع النجمة الجميلة سوسن بدر والإعلامية الجميلة بوسي شلبي، لترد عليها الفنانة سوسن بدر قائلة: حبيبتي الجميلة المحترمة فرحت من قلبي أما شوفتك.

وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقة الفنانات بجوائز تتعلق بالبحث العلمي والأدب والابتكار، مؤكدين أن مثل هذه الجوائز يحصل عليها باحثون وعلماء ومتخصصون.

ودفع ذلك الجهة الأكاديمية المانحة للجوائز إلى التعليق على الواقعة بتأكيد أن ما نُشر حول تكريم الفنانات غير صحيح، مشيرة إلى أن منح الجوائز للفائزين من الباحثين والعلماء في مسابقة جائزة صديق عفيفي للبحث العلمي والابتكار والأدب، موضحة أن تكريم الشخصيات العامة والفنانين بدروع تقديراً لحضورهم.

ونفى القائمون على المسابقة تكريم فنانات لجهودهن في البحث العلمي، موضحين أن الحقيقة أن تكريمهن جاء تقديراً لحضورهن الاحتفالية الخاصة بتسليم الجوائز المالية والشهادات التقديرية للفائزين التسعة من الباحثين والعلماء.