ماريتا الحلاني.. «أقولك سلام»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد ماريتا عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحمل اسم «أقولك سلام»، وهي من ألحان سامر أبو طالب، وتحمل نمط المقسوم الموسيقي الذي يعتمد على الإيقاعات السريعة، وتعد الأغنية هي رابع أغنية باللهجة المصرية بعد «خايفة أنام»، و«متلخبطة»، و«العمر واحد».

وكشفت عن ملامح شخصيتها الدرامية في أحداث المسلسل اللبناني «حكايتي»، وتجسد شخصية «سيرينا»، الفتاة الحالمة التي تتحمل مسؤولية عائلتها، وتجمعها علاقة عاطفية مع بطل العمل، والذي يجسد دوره الفنان جو صادر، كما تعاني من الاضطهاد من أبناء الحي بسبب جمالها الطاغي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول مجموعة من القصص الاجتماعية والإنسانية تدور أحداثها داخل حي شعبي لبناني، العمل يتألف من جزأين، كل جزء مكون من 30 حلقة، المسلسل من تأليف فيفيان أنطونيوس، وإخراج جورج روكز، وهو مقتبس أحداثه من المسلسل المكسيكي «ماريا مرسيدس»، ويشارك في بطولته جيهان خماس، وطارق سويد.

وأعربت ماريتا عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول أدائها في أحداث مسلسل «2020»، وجسدت شخصية «سعاد»، التي تمثل الجانب المأسوي في أحداث المسلسل علي المستوى الاجتماعي والعاطفي، حيث تعيش قصة حب من طرف واحد مع زعيم المافيا «صافي»، والذي يجسد دوره الفنان السوري قصي خولي، بالإضافة أنها يقع عليها ظلم كبير مما يورطها في إحدى القضايا، ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما البوليسية، حول فك لغز العديد من الجرائم بالدولة اللبنانية، وسيطرة المافيا على الأنشطة التجارية بالدولة بطرق غير مشروعة، والعمل من تأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر، ويشارك في بطولته رامي عياش، نادين نسيب نجيم.