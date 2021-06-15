مشاهدة التلفاز تدهور المعرفة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسات حديثة أن مشاهدة التلفاز في منتصف العمر تسبب التدهور المعرفي والإصابة بخرف الشيخوخة المبكرة، ويعاني مشاهدو التلفاز تدهوراً في الأداء العقلي في عمر 59 عاماً.

ويعود ذلك إلى أن مشاهدي التلفاز يمضون ساعات طويلة وهم جالسون كل يوم، بما يعرضهم لآثار جانبية خطيرة مثل زيادة الوزن والألم في الظهر والكتفين، بالإضافة لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكري، وسوء الصحة النفسية.

وأشارت الدراسات أيضاً إلى أن قضاء وقت كبير في مشاهدة التلفاز في منتصف العمر يمكن أن يضر بجميع وظائف المخ، إذ إنه يرتبط بأسلوب الحياة المتكاسل، وبالتالي يجب تعديل تلك السلوكيات للتخلص من الآثار الضارة للجلوس لفترات طويلة.

وأوضح موقع «Eat This» أن الباحثين نصحوا محبي مشاهدة التلفاز ببدء ممارسة تمرين مدته 3 دقائق «متوسط إلى كثيف» لكل ساعة في اليوم تمضيها في الجلوس أمام التلفاز، أو ممارسة نشاط بدني خفيف لمدة 12 دقيقة.