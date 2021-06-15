4 نصائح للتغلب على اكتئاب الأبناء

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح خبراء أن الآباء والأمهات لا يدركون كيف يظهر الاكتئاب على أبنائهم، وتفوتهم علاماته، التي تتمثل في صعوبات التركيز في الدراسة أو التعاطي أو عدم الاهتمام بالأنشطة أو السلوك غير المسؤول أو الإهمال أو العزلة.

ونقل موقع «Iol» عن الخبراء بعض النصائح التي يمكن للوالدين القيام بها لمساعدة أبنائهم إذا لاحظوا تلك العلامات:

الاستماع بانتباه:

تحلَّ بالصبر وتجنب إصدار الأحكام على ابنك، وبدلاً من اتخاذ أي إجراء متسرع بهدف إخراجه من حالة الاكتئاب، يوصي الخبراء بالاهتمام بأفكاره وتفهمها، بما يجعله يثق بك وينفتح على مخاوفه ومشاعره معك.

التفاعل الاجتماعي:

تشير الدراسات إلى أن الاكتئاب قد يؤدي إلى الانسحاب من الحياة الاجتماعية، وفي تلك الحالة، يمكن للآباء والأمهات قضاء المزيد من الوقت مع أبنائهم، وتشجيعهم على التواصل مع أصدقائهم أو حضور المناسبات والأحداث مع عائلات أخرى ليتعرفوا على أشخاص جدد.

الأنشطة البدنية:

ساعد ابنك على ممارسة أي نشاط بدني يُفضله مثل الركض أو المشي لمسافات طويلة أو غيرها من الرياضات الحركية، حيث إن الدراسات أثبتت أن التمارين تقلل من القلق والاكتئاب، وتعزز احترام الذات والأداء المعرفي.

المساعدة المتخصصة:

إذا وجدت أن محاولات لدعم طفلك في المنزل ليست كافية، عليك أن تتجه للخبراء لطلب المساعدة إذا كانت أعراض الاكتئاب واضحة على ابنك وتؤثر على حياته.