أكرم حسني يتصدر الأكثر بحثاً.. والسبب: لو كنت

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري أكرم حسني والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، بسبب طرحهما أغنية جديدة تحمل اسم «لو كنت».

وشهدت أغنية «لو كنت» التي طرحها أكرم حسني مع هيفاء وهبي، جدلاً واسعاً على المنصات الرقمية، إذ تعد الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، فيما أخرج فيديو كليب الأغنية حسام الحسيني والذي تم تصويره كاملاً في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات سريعة من الفيديو الخاصة بالأغنية، وسط إعجاب بالأغنية التي تميل إلى النمط الموسيقي المقسوم الممزوج بـ «الإيقاعات السريعة».

وقال مستخدمو تويتر إن أغنية «لو كنت» فكرة جديدة في موضوع الكلام وشكل التوزيع الموسيقي، مؤكدين أن المفاجأة الكبيرة هي الـ «ديو» غير المتوقع بين أكرم حسني وهيفاء وهبي.

وشارك أيضاً العديد من نجوم الفن في مشاركة الأغنية والحديث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعلقت الفنانة أيتن عامر: «لو كنت ساعة كنت هابقى ساعة حظ ما تتعوضش»، بينما كتب كريم فهمي: «لو كنت في مطبخ كنت هبقى عالي فوق»، بالإضافة إلى آخرين من مصر ولبنان.

وفي وقت سابق، أعرب أكرم حسني عن سعادته بالتعاون مع هيفاء وهبي، واصفاً إياها بالنجمة الكبيرة التي تتمتع بجماهيرية طاغية بالوطن العربي، والعمل معها إضافة لأي فنان علي المستويين الإنساني قبل الفني.