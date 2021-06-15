مطعم يقدم وجبة مجانية تزن 7 كيلو في حالة تناولها خلال 40 دقيقة

أطلق مطعم بريطاني في منطقة شيفيلد، جنوب يوركشاير يدعي مطعم "بينز بيتزا" تحدي لتناول وجبة " كوادزيلا "ضخمة، وهي وجبة تزن 7 كيلو جرام وتحتوي على 12 ألف سعرة حرارية ويمكن تناولها من دون دفع الحساب لمن يستطيع التهامها في 40 دقيقة فقط.

ويصطف الزبائن وعشاق الأكل وهواة مجانية الطعام في طوابير خارج المطعم، للمشاركة بهذا التحدي الغريب، وتعد هذه الوجبة مصممة لعائلة مكونة من 4 أفراد تتكون من 4 ساندوتشات برجر بالجبن، واثنين من البيتزا بحجم 10 بوصات، و10 حلقات بصل، و8 قطع من جبن الموزاريلا، و8 قطع من الجبنة، وبطاطا ويدجز ورقائق الجبن، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويتضمن التحدي تصوير الزبون نفسه وهو يأكل كل مكونات الوجبة في الوقت المحدد من دون زيادة ثانية واحدة، وبعدها يتمكن من استرداد أمواله وقسيمة أكل مجانية ومكاناً في قاعة مشاهير الوجبات الجاهزة.

وتمت إضافة الوجبة العملاقة إلى القائمة باعتبارها تحدياً للطعام في مارس الماضي ومنذ ذلك الحين حاول عدد كبير من المتعاملين التغلب عليها وفشلوا، ورغم أن تلك الوجبة العملاقة لا يستغرق إعدادها وتقديمها سوى 10 دقائق، إلا أنها تحتوي على كمية سعرات حرارية تكفي امرأة أو رجل لعدة أسابيع.

وقال مالك مطعم الوجبات الجاهزة بن سماري: "منذ أن أضفناها إلى القائمة كتحدي، كان لدينا الكثير من الأشخاص الذين طلبوها، وأكدوا بكل ثقة أنهم أهل لها، ولكن لم يعد أحد إلينا بعد".

وأضاف: "قلنا، بكل بساطة، أن من يستطيع تصوير نفسه وهو يأكل كل تلك الوجبة بمكوناتها في 40 دقيقة ويظهر لنا الدليل العملي في صورة مقطع فيديو، يمكنه استرداد أمواله، وقسيمة بقيمة 30 جنيهاً استرلينياً لإنفاقها معنا مع وضع صورته على جدار الشهرة بالمطعم".

ولكن سماري أكد: "لن أحاول ذلك بنفسي لأنه كثير جداً بالنسبة لي، وفوق طاقتي، ولكني سأشجع من يستطيع ذلك وأنحني له إعجاباً".