هكذا احتفل المصريون بعيد ميلاد اللاعب محمد صلاح

أحمد عاطف (القاهرة)

يحتفل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 29، الثلاثاء، قدم خلال تلك السنوات مسيرة كروية مليئة بالمفاجآت والإثارة والأهداف جعلته يتربع في قلوب ملايين المصريين وسكان العالم.

وإلى جانب الاحتفاء الدولي والتهاني الرسمية الدولية من الجهات الرياضية والأندية الشهيرة، كان للمصريين على منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي احتفال خاص على طريقته بـ«مو صلاح».

ودشن عدد من رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر هاشتاج #عيد_ميلاد_سعيد وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وتداولوا التهاني له وكتبوا «كل سنة وأنت طيب يا فخر العرب».

أيضاً من رواد مواقع التواصل من تذكر المواقف الذي أبكى فيه صلاح فيها الجماهير المصرية والتى كان على رأسها مشاركته في مباراة الكونغو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، بعدما أحرزت الكونغو هدف التعادل، ليصاب بالصدمة والبكاء من بعد الهدف القاتل والذي جاء خلال الدقائق الأخيرة من المباراة ليحرم مصر من التأهل، ولم يستمر بكاؤه وصراخه سوى لثوان معدودة، لينتفض بعدها محمساً زملاءه في الملعب، ثم يحرز هدف الفوز الغالي والثمين.

وتذكر أيضاً المتابعون للنجم محمد صلاح ما جرى مع فريقه ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما تعرض لتدخل عنيف وقوي من قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس بشكل عنيف ليقع محمد صلاح أرضاً على كتفه في الدقيقة 26 من أحداث المباراة وفارق المباراة بإصابة.

إلى ذلك احتفلت الصفحة الرسمية للفيفا عبر موقع التغريدات «تويتر» بيوم ميلاد «صلاح» الذي ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية (شمال القاهرة)، ونشرت صوراً له، وكتبوا: «قلة من لاعبي كرة القدم يمكنهم القول إن لديهم لوحة جدارية تزين تايمز سكوير (أهم ميادين العالم في مدينة نيويورك عاصمة الولايات المتحدة الأميركية).. قلة من لاعبي كرة القدم يمكنهم القول إن لهم تأثيراً فلكياً على ناديهم وبلدهم كما هو الحال».