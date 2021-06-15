تعرف على قصة مصاب بالزهايمر تقدم لطلب يد زوجته

تسبب مرض الزهايمر في موقف غريب لزوج أميركى يدعى بيتر مارشال يبلغ من العمر 56 عاما، حيث نسي أنه متزوج وتقدم لخطبة زوجته مرة أخرى، لكنها طاوعته وقبلت عرض الزواج، ونظما حفل زفاف ثانٍ بحضور أهلهم وأصدقائهم.

وأصيب مارشال بمرض الزهايمر مبكراً وفقد معظم ذكرياته، لكن على الرغم من تدهور حالته، لم تتركه زوجته ليزا وظلت إلى جانبه ترعاه وتحاول استثارة ذكرياته وتذكيره بالأوقات الجميلة في حياته، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

وقالت ليزا إن بيتر ينسى بانتظام أنها زوجته، لكنه يتذكر دائماً أنها الشخص المفضل لديه، مضيفة أن السبب في ذلك هو أن قلبيهما متصلان ومتناغمان.

وتابعت "مؤخراً قرر بيتر أنني أفضل شخص يمكن أن يتزوجه ويعيش معها بقية عمره، ناسياً أننا متزوجان بالفعل، فجلس على ركبة واحدة وطلب الزواج بشاعرية ورومانسية، وأجبته على الفور من كل قلبي وأنا أبتسم.. أوافق".

وكشفت ليزا أن الحكاية بدأت عندما كانت جالسة تشاهد التليفزيون مع بيتر، وظهر أمامهما مشهد زفاف على التليفزيون فأشار إلى الشاشة وقال "لنفعل ذلك".

وفوجئت ليزا بما قاله زوجها فسألته بدهشة واستغراب فى البداية: "نفعل ماذا؟" فنظر إلى التليفزيون، إلى مكان هذا العرس وقال: هل تريدين الزواج مني؟ فأجابته على الفور: نعم.

وتؤكد أنها المرأة الأكثر حظاً في العالم، لأن زوجها تقدم لها مرتين من دون طلاق أو انفصال، معبراً عن حبه لها بغض النظر عن نسيانه أنها زوجته في الحقيقة، قائلة "لم أكن أحلم بيوم أفضل من ذلك، ولم أرى سعادة تماثل ما شعر به وقتها، كان ساحراً للغاية".

ولأن ابنة ليزا مصممة حفلات زفاف تكفلت وزملاؤها بتنظيم الحفل بحماسة شديدة، واستطاعت الحصول على مشاركات ومساهمات مجانية من بعض المتاجر والبائعين بحسب اليوم السابع.

والمفارقة أن بيتر لا يتذكر أيضاً الزواج الثاني، لكن ليزا تقول إنها لن تنسى أبداً أنه انحنى عليها يومها وهمس في أذنها "أشكرك لأنك قبلت ووافقت على البقاء والاستمرار.. أحبك".