شركة أميركية تستعد لطرح أول قناع ذكي للوجه

شعبان بلال (القاهرة) تستعد شركة Razer الأميركية لطرح قناع وجه ذكي بنهاية العام الجاري، مع بعض التغييرات على نسختها الأولى من القناع التي ظهرت في يناير من عام 2021.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة عن أهم الإضافات الذكية التي ستتوفر في القناع الجديد، حيث أنه سيكون شفافًا عند منطقة الشفاه حتى يستطيع الأشخاص فهم بعضهم البعض ورؤية حركة الشفاه، وكذلك سيتم تزويده بمكبر صوت حتى لا يخرج صوت مرتديه مكتومًا عند البدء في الحديث.

وبحسب الإعلان الرسمي عنه فإن القناع مزود بأجهزة تنفس تعمل كمكبرات صوت من خلال الميكروفونات المدمجة بالداخل، وزودت الشركة القناع بمراوح نشطة لمزيد من الراحة، ليكون مرافقا جيدا أثناء الرحلات الطويلة وساعات العمل الطويلة.

ولن تكون هناك مشكلة في الأحاديث الليلية حيث تم تزويد القناع الذكي بإضاءة Chroma RGB والتي تسمح لفتحتي التهوية بالتوهج فيعرف الجميع أن هناك شخصاً يتحدث، وستحصل الأذن على الراحلة الكاملة فالقناع مزود بخاصية حلقات الأذن القابلة للتعديل حتى لا يتأذي مرتدي القناع إذا اضطر لاستخدامه لفترات طويلة.

ويمكن لأي شخص تجربة قناع Razer على موقع انستجرام من خلال تقنية الواقع المعزز، وإذا رغب في شرائه فسيتم شحنه إلى المكان الذي يحدده وسيكون قابل لإعادة الشحن، ويأتي مع غطاء خارجي مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره وهو مقاوم للخدش وللمياه.

وأوضح رئيس Razer أن القناع الذكي في البداية كان فكرة تهدف إلى تعزيز مفهوم معين، ولكن تطور الأمر ويجري العمل عليها الآن لتصبح واقعية وملموسة، وسيتم الإعلان عن طرحها في الأسواق وبدء البيع بنهاية العام الجاري.









