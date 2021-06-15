بهذه الطريقة يمكنك تشغيل واتساب على أكثر من رقم !

تشغيل تطبيق المحادثة واتساب باستخدام رقمين على ذات الهاتف، يعد مهما للكثيرين خصوصاً أن منهم من يمتلك رقمي هاتف أحدهما شخصي والآخر للعمل.

فقد يعتبر الكثيرون أن فصل واتساب العمل عن الشخصي أمر مفيد، وذلك لأنه يساعد على تنظيم عملية التواصل بين مختلف الجوانب في حياتك.

كما أن فصل الرقمين يمنع الالتباس الذي قد يحدث من إرسال رسائل شخصية للعملاء بالخطأ، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويمكنك تشغيل واتساب عبر رقمين في جميع هواتف أندرويد، وهذا لأن الشركات أصبحت تضع خاصية التطبيقات المزدوجة في نسختها المعدلة من نظام أندرويد. وفق العربية

لكن ماذا إن كان هاتفك لا يدعم هذه التقنية بشكل افتراضي أو كنت في حاجة لتشغيلها إلى جانب التطبيقات المزدوجة المزودة من الشركة.

في هذه الحالة يمكنك استخدام تطبيق يدعى Parallel Space القادر على تشغيل التطبيقات المزدوجة على هواتف أندرويد.