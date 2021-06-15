الوسمي يطرح «علموه» ويستعد لجلسات العيد

مراد اليوسف (دبي) يطرح الفنان الوسمي أغنيته جديدة، بعنوان «علموه» كلمات وألحان محمد جمعة الكعبي.

وقال: «انتهينا من تجهيز الفيديو الخاص بأغنية علموه التي سأطرحها مساء اليوم في «يوتيوب»، وقد قمت بتسجيلها وتنفيذها، موضحاً أنها تحمل اللون الغنائي الشعبي الإماراتي والإيقاع السعودي.

كما يستعد الوسمي لتسجيل جلسة غنائية برفقة فرقته الموسيقية، وذلك لعرضها ضمن أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنه سيقدم مجموعة من أجمل أغنياته ذات الألوان الغنائية الشعبية والخليجية، والتي لاقت نجاحاً وانتشاراً بين الجمهور.

وقال الوسمي لـ«الاتحاد» إنه انتهى من تجهيز أغنية أخرى، سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعد أغنية «علموه»، موضحاً أنه يعمل على تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد سعيد حارب وألحان أدهم، وقال إنها تحمل اللون الغنائي الإماراتي بطريقة عاطفية.