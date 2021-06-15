عمرو دياب: حفلتي في جدة Sold Out بالمحصنين

في وقت أعلن نفاد تذاكر الحفلة التي سيحييها في جدة الجمعة المقبلة بحضور المحصنين ضد فايروس كورونا فقط، نشر المطرب المصري عمرو دياب صورة بوستر الحفلة عبر صفحته على «فيسبوك» (الإثنين)، وعلق: «حفلتي في جدة يوم 18 يونيو Sold out».

يأتي ذلك في وقت تصدر «الهضبة» كما يلقبه معجبوه، قائمة أكثر الفنانين الأفارقة استماعا في العالم، وفق موقع Spotify، تزامنا مع الاحتفال السنوي بيوم القارة السمراء. وفق عكاظ.

فيما وصف بالأيقونة الخالدة، إذ لمست أغانيه «نور العين» و«أماكن السهر» الناس من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن دياب طرح آخر أعماله «الدنيا الحلوة» خلال رمضان الماضي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.