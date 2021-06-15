مذيعة "سي إن إن" كريستيان أمانبور تكشف إصابتها بالسرطان

كشفت المذيعة كريستيان أمانبور، رئيسة المراسلين الدوليين لشبكة (سي إن إن) الأميركية، أنها مصابة بسرطان

وتخضع حاليا للعلاج.

وكشفت الإعلامية 63 عاماً، التى ظلت بعيدة عن البث لمدة شهر تقريبا لعلاج المرض، عن هذا النبأ فى بداية برنامجها التليفزيونى يوم الاثنين، بحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" .

وقالت أمانبور: "لقد أجريت عملية جراحية كبرى ناجحة لإزالة (الورم).

وأخضع الآن لعدة أشهر من العلاج الكيميائي .. أنا محظوظة أيضا لأن لدي تأمين صحي من خلال العمل وأطباء رائعون يعالجونني".

وقد غطت أمانبور، التي تتخذ من لندن مقرا لها، الصراعات في جميع أنحاء العالم خلال فترة عملها في شبكة سي إن إن. وسرطان المبيض هو ثاني أكثر أنواع سرطانات النساء شيوعا في الولايات المتحدة، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد.



