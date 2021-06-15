قرار جديد من النيابة المصرية بشأن كنز "علي بابا"

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أصدرت النيابة العامة المصرية، بيانا صحفيا، تهيب فيه وسائل الإعلام المختلفة بعدم تناول واقعة "شقة الزمالك" بأي صورة وعبر أي وسيلة، والالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدها دون غيرها في الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها، وذلك حرصًا على سلامتها وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة .

وحسب مصدر مطلع لـ"الاتحاد" فإن قرار النيابة العامة جاء قبولا للطلب المقدم من المحامي خالد أبو بكر الموكل من صاحب عقار الزمالك الشهير والذي يحتوي على كنز أثري كبير عرف إعلاميا باسم "كنز علي بابا".

في الوقت ذاته، تلقت النيابة العامة، الاثنين، كتاب مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومرفقاته، المتضمن إبلاغ النيابة العامة بواقعة عثور الإدارة على مُقتنيات أثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم، وذلك حال تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا واتخاذها إجراءات حجز على سبيل التحفظ على منقولات وحدة سكنية بحي الزمالك بالقاهرة، وقد شُكِّل فريق من المكتب الفني للنائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.









