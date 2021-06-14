ليلى علوي.. «ماما حامل» رسالة إلى الشباب

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول فيلمها «ماما حامل»، وتجسد فيه شخصية «سمية»، المتزوجة «كامل»، والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد، ولديها ابنان، وهي تشغل منصب وزيرة للتربية والتعليم، وتعيش حالة من الحيرة بين مسؤولياتها الوظيفية وأبنائها، ومع تصاعد الأحداث وسعيها في تحقيق حلمها بزواج أبنائها ورفضهم، تنقلب الأمور رأساً على عقب في إطار كوميدي بعد علمها بحملها وإنجابها لتوأم.

وأضافت علوي أن الهدف من الفيلم هو إيصال رسالة إلى جيل الشباب في تحمل المسؤولية والاعتماد على أنفسهم وتحقيق أحلامهم، وتدور أحداث الفيلم في إطار الكوميديا الاجتماعية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته حمدي المرغني، وهدى الأتربي.

وتنتظر ليلى طرح فيلمها السينمائي «التاريخ السري لكوثر» وتجسد شخصية الإعلامية المحجبة بإحدى القنوات الشهيرة، التي تناقش العديد من القضايا المختلفة وتستضيف عدداً من رجال الأعمال وسيدات المجتمع في برنامجها.

الفيلم تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية السياسية، حول الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين منهجاً لتحقيق غايتها، الفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته محسن محيي الدين، وزينة.

من جانب آخر، تعود ليلى علوي مجدداً إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام 4 أعوام، من خلال أحداث مسلسل «زي القمر»، وتشارك ليلى في أحداث الحكاية الأولى من العمل، والتي تحمل اسم «ست الهوانم»، وتدور أحداثها في 5 حلقات متصلة، في إطار الدراما الاجتماعية، حول التغيرات التي طرأت مؤخراً علي العادات والتقاليد.