روبوت يقدم البيتزا في مطعم

أبوظبي (الاتحاد)

استخدم مطعم «أنجيلو بالاس» للبيتزا في ولاية رود آيلاند الأميركية روبوتاً لتقديم الطعام والمشروبات، في محاولة لتخفيف الضغط على العاملين.

وأوضح بيل كيتسيليس، المالك المشارك للمطعم، أنه اشترى الروبوت «سيرفي Servi» للمساعدة في تخفيف العبء على عماله أثناء تقديمهم الخدمة للزبائن.

وحسب موقع «Female First»، فإن الروبوت تمت برمجته لفهم تصميم المطعم، بحيث يتنقل بسهولة لتقديم الطلبات بين أنحائه من دون أخطاء، وأعرب كيتسيليس عن سعادته لأن موظفيه أصبحوا قادرين على التركيز على إرضاء العملاء وتخصيص المزيد من الوقت لهم، مما يجعل المهمة أسهل.

وأضاف أن المطعم ينظم حالياً مسابقة لإطلاق اسم جديد على الروبوت، وسوف يحصل الفائز على جائزة نقدية.