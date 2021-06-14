الطمي والعسل سر جمال عليا بهات

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الممثلة والمغنية الهندية عليا بهات البالغة من العمر 28 عاماً عن بعض أسرارها التي تحرص عليها لتبدو دوماً بأبهى إطلالة، وأنها تعتمد على الطبيعة في روتين جمالها، حيث إن أهم مكون بالنسبة لها هو الطمي الذي تحرص على استخدامه بانتظام، وتُرجع إليه الفضل في صفاء وإشراقة بشرتها.

وتعتبر النجمة الشابة، من أجمل نجمات بوليوود الشابات، ونادراً ما تظهر وهي تضع المكياج على بشرتها، وقد حققت نجاحاً باهراً منذ أن بدأت مسيرتها الفنية العام 2012 في الفيلم الرومانسي الكوميدي «طالب العام».

ونقل موقع «Times of India» عن الممثلة، قولها إنها تمزج العسل مع قشر البرتقال المجفف المطحون لعمل قناع على وجهها لمدة 15 دقيقة، كما إنها لا تفوت أبداً وضع المرطب كل يوم.

وتستخدم عليا مكعبات الثلج للتخلص من الانتفاخات حول العينين، ولا تضع أي منتجات ليلية على وجهها قبل النوم؛ حتى تترك بشرتها تتنفس بحرية.