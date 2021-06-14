رهاب الطيران - لا تخف

كُثُر هم أولئك الذين يعانون من التوتر أو القلق أثناء السفر جواً. حيث يسبب اكتظاظ المكان والمطبات الهوائية وإحساس الإقلاع والهبوط شعوراً بالانزعاج وهو أمر طبيعي. إلا أن بعض الأشخاص يعانون من إحساس شديد بالخوف أو الهلع ونوبات من الذعر وأعراض قلق شديدة عند الصعود للطائرة والبدء في إقلاعها لدرجة أنهم يتجنبون الطيران كلياً. يُعرف هذا الخوف باسم رهاب الطيران وكم رأيت الذعر في أوجه الجالسين بجانبي من هذا الخوف، فهل أنت منهم؟

لا يوجد سبب محدد لرهاب الطيران، حيث يتولد الخوف عادةً جراء اجتماع عدد من العوامل. مثل الخوف من المرتفعات المتوارث عبر الجينات أو الخوف من الأماكن المغلقة أو قد يكون بسبب موقف تعرض له الشخص في طفولته عندما أرهبه أهله قائلين له (ستسقط بك الطائرة إذا لم تربط الحزام)، كما إن زيادة متابعة أخبار حوادث تحطم الطائرات تلعب دوراً في هذا الأمر، علماً بأنه كلما تجنب الشخص السفر والطيران تضاعف عنده هذا الرهاب والخوف.

تكون أعراض رهاب الطيران جسدية ونفسية مثل تسارع ضربات القلب وبرودة في اليدين والرجفة والغثيان، وقد يصاحبها أحياناً صعوبة في التنفس والاختناق، وهي لا تحدث فقط عندما يركب الشخص الخائف الطائرة، ولكنها قد تمتد في بعض الحالات لتكون عند مجرد التفكير في الركوب بالطائرة.

هناك سبل عدة لعلاج أو تخفيف آثار هذا النوع من الرهاب أولها أن تكون صادقاً مع نفسك وتعترف بوجود الخوف ولا تشعر بالحرج من الحديث عنه، وسوف تفاجأ بعدد أصدقائك وزملائك الذين يعانون من نفس المخاوف.

من المهم أيضاً أن يثقف المرء نفسه بحيث تصبح المعرفة نقطة قوة للتغلب على خوفك من الطيران لأن الخوف أمر غير منطقي ولا يمكنك مجابهته بدون الحقائق، فمثلاً من يخاف من المطبات الهوائية فمن الجيد له أن يعرف عنها ويقرأ أو يشاهد مقاطع فيديو عن علوم وآليات السلامة في الطيران فسيقوده هذا لمعرفة أن الأمر بسيط جداً واعتيادي في الطيران، فالمعرفة سلاح قوي لمجابهة هذا الخوف. ومن المهم أن تشجع نفسك على السفر من خلال القراءة والإبحار في عالم السياحة ورؤية الأماكن التي ترغب بزيارتها، وأن تضع لك هدفاً للوصول إليها، هذا سيجعل لك دافعاً للسفر وللتغلب على رهاب الطيران.

من المهم جداً أن تطلب المساعدة لعلاج هذا الرهاب، وهناك مختصون وأطباء نفسيون وبرامج متاحة تستهدف هذا النوع من المخاوف وستجد بأنك لست وحيداً وأن خوفك من السفر والطيران قد حرمك من رؤية أماكن كثيرة ومن تجربة مغامرات عديدة، توكل على الله، واربط الحزام ودع الخوف خلفك فالحياة بأكملها رحلة، فلا تجعل مخاوفك البسيطة تحرمك من متع جمة، ومرحباً بك في عالم المسافرين.