معلم سياحي شهير في الهند يعيد فتح أبوابه الأربعاء

بعد شهرين من إغلاقه بسبب موجة تفشي فيروس كورونا المستجد، سيُعاد فتح معلم «تاج محل» السياحي في الهند.

وسيعاد فتح أشهر معلم في الهند، أبوابه بعد غدٍ الأربعاء، على ما أعلنت الحكومة الهندية الاثنين.

وقد وصل عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلد العملاق ذي الـ1.3 مليار نسمة، مستويات قياسية في أبريل ومايو، ما دفع بالسلطات إلى فرض تدابير إغلاق وقيود أخرى للجم تفشي الوباء.

غير أن عدد الإصابات تراجع خلال الأسابيع الأخيرة. وبدأت المدن الكبرى، بينها العاصمة نيودلهي، والمركز المالي بومباي، رفع القيود على التنقلات والأنشطة.

وكان معلم «تاج محل»، أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، قد أغلق أبوابه في مارس 2020 عندما فرضت الهند أحد أكثر تدابير الإغلاق تشدداً في بداية «الجائحة». وأعاد فتح أبوابه في سبتمبر أمام عدد محدود من الزوار قبل إعادة الإغلاق منتصف أبريل.

ويقع معلم «تاج محل» في مدينة أغرا شمال الهند (على بعد 180 كيلومتراً جنوب نيودلهي)، وهو ضريح ضخم من الرخام بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان تكريماً لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631.

ويُعد الموقع أكثر المعالم استقطاباً للزوار في الهند مع سبعة ملايين زائر سنوياً.

وفي إطار التدابير الوقائية من جائحة «كوفيد - 19»، لن يُسمح للزوار بلمس الرخام البراق في الضريح، على ما أوضح موظف في هيئة التفتيش الأثري في الهند.

وأكد أن «كل التدابير الوقائية اللازمة ضد كوفيد اتُّخذت».